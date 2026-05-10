Цены на хлеб снова выросли в Казахстане





Даже социальный хлеб в разных городах стоит по-разному.

В Казахстане сохраняется заметный разброс цен на хлеб между регионами, несмотря на государственное регулирование стоимости социально значимых продуктов. По состоянию на 29 апреля 2026 года средняя цена пшеничного хлеба из муки первого сорта составила 227 тенге за килограмм, передает energyprom.kz

Самые высокие цены зарегистрированы в Конаеве — 347 тенге за килограмм, Алматы — 308 тенге и Жезказгане — 281 тенге. В число городов с дорогим хлебом также вошли Актау, Семей и Талдыкорган.

Самый доступный хлеб продаётся в Уральске — по 185 тенге за килограмм. Низкие цены также отмечены в Шымкенте, Актобе и Петропавловске. Таким образом, разница между регионами достигает почти 90%.

Производство снижается, а цены продолжают расти

Хлеб остаётся одним из основных продуктов питания для казахстанцев. В 2025 году среднее потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составило 28,4 килограмма на человека.

При этом объёмы производства постепенно сокращаются. За первые три месяца 2026 года в стране выпустили 121,5 тысячи тонн свежего хлеба — это на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно продолжается рост цен. По итогам марта хлеб в Казахстане подорожал в среднем на 7,1% за год. Наиболее заметное повышение стоимости зафиксировано в Алматы — сразу на 22,8%.

Сильнее всего выросли цены на ржано-пшеничный хлеб — на 11,6%. Нарезной батон подорожал на 10,1%, а пшеничный хлеб — на 6,8%.

Эксперты отмечают, что сокращение производства и региональная разница цен могут и дальше оказывать давление на рынок хлеба в стране.

