В Казахстане изменят правила получения грантов для поступающих в вузы и магистратуру





В Казахстан изменят правила получения образовательных грантов для абитуриентов и поступающих в магистратуру. Министерство науки и высшего образования уже подготовило поправки в действующий приказ, передает tengrinews.kz

Документ подписали 23 апреля 2026 года, а на следующий день зарегистрировали в Министерстве юстиции. Большинство изменений начнет действовать с сентября 2026 года, часть — уже с 12 июля.

Как будут распределять гранты

Одним из главных нововведений станет изменение механизма распределения государственного образовательного заказа. Теперь объем грантов и перечень вузов будут определять с учетом официального ранжирования университетов.

Кроме того, при конкурсе начнут учитывать внутренние пороговые баллы самих вузов.

При этом система распределения грантов по результатам ЕНТ сохраняется.

Как изменится подача документов

Подать заявление на участие в конкурсе можно будет через приемную комиссию университета или через портал электронного правительства.

Такой порядок будет действовать как для общего конкурса, так и для специальных грантов для молодежи из западных, густонаселенных и новых регионов.

Новые сроки приема заявлений

Через систему Национального центра тестирования документы будут принимать:

— с 12 по 18 августа;

— с 12 по 18 декабря.

Какие пороговые баллы ЕНТ сохранятся

В новых правилах вновь закрепили минимальные пороговые баллы ЕНТ.

Для поступления:

— в национальные вузы — не менее 65 баллов;

— на педагогические и юридические направления — 75;

— на медицинские специальности — 70;

— на сельскохозяйственные и ветеринарные направления — 50.

Для остальных вузов минимальный проходной балл останется на уровне 50.

Как будут передавать освободившиеся гранты

Изменения коснулись и распределения освободившихся грантов. Теперь вакантные места смогут получать студенты платных отделений на конкурсной основе по результатам ЕНТ и комплексного тестирования.

Что изменится для абитуриентов с инвалидностью

Для абитуриентов с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства отдельно прописали порядок подачи медицинских документов.

Когда начнут действовать новые правила

Большая часть изменений вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные нормы, связанные с конкурсом и распределением грантов, начнут действовать уже с 12 июля.

Если сроки конкурса или приема документов будут меняться из-за ограничительных мер, информацию об этом обязаны публиковать в течение пяти рабочих дней на сайтах госорганов, в СМИ и на портале электронного правительства.

