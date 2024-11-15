Не все одуванчики безопасны: за некоторые в Казахстане грозит огромный штраф





В Казахстан за срыв краснокнижных растений предусмотрен крупный штраф — 3000 МРП. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.

Речь идет о редком растении кок-сагыз, который относится к краснокнижным видам. По словам вице-министра, остальные виды одуванчиков под действие данной нормы не подпадают.

Почему за краснокнижные растения такие штрафы

Как отметил Нуркен Шарбиев, редкие растения находятся на стадии исчезновения, поэтому для их защиты предусмотрены серьезные меры ответственности.

Штраф за срыв краснокнижных растений был увеличен в 2019 году по инициативе депутатов сразу в десять раз.

В 2026 году размер 1 МРП составляет 4325 тенге, соответственно штраф в 3000 МРП достигает почти 13 миллионов тенге.

Что говорят в Минэкологии

По словам вице-министра, такие меры необходимы для предотвращения уничтожения редких видов.

Он подчеркнул, что даже небольшое количество сорванных растений может привести к полному исчезновению популяции.

«Грубо говоря, если десять одуванчиков сорвут, эти растения могут полностью исчезнуть», — отметил Нуркен Шарбиев.

