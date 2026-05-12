В Костанае поддержали новые правила: артистов обязали предупреждать зрителей о фонограмме

В Казахстан вступили в силу новые правила для организаторов концертов и культурных мероприятий. Со 2 мая исполнители обязаны заранее предупреждать зрителей о выступлении под фонограмму.
Норма была утверждена Министерством культуры и информации в апреле. Теперь информация о том, что артист не будет исполнять песни вживую, должна указываться на афишах и билетах. Кроме того, в телевизионной и радиорекламе предупреждение о фонограмме должно звучать не менее пяти секунд.
В филармонии Костаная поддержали новые правила
Инициативу поддержал заслуженный деятель Казахстана, главный режиссер Костанайская областная филармония имени Елубая Умурзакова Александр Евсюков.
По его словам, зрители приходят на концерты ради живого исполнения и эмоциональной атмосферы.
«Зритель приходит на концерты не для того, чтобы слушать механическую запись. Он хочет услышать солиста, его артикуляцию, мимику, почувствовать эмоциональную составляющую», — отметил Александр Евсюков.
Как будут контролировать исполнение закона
При этом специалисты сомневаются, как именно новые требования будут работать на практике.
По мнению Александра Евсюкова, необходимы конкретные механизмы контроля и специалисты, которые будут следить за соблюдением закона.
Он отметил, что в областной филармонии в основном используют живой звук и аккомпанирующие оркестры. Однако гастрольные исполнители иногда переходят на фонограмму уже перед самим концертом.
«Иногда артистов не устраивает звуковое оборудование, и в последний момент они включают плюсовую фонограмму», — рассказал главный режиссер.
В Казахстане запустили платформу QazCopyright
Еще одним новшеством в сфере культуры стал запуск платформы QazCopyright, разработанной Министерством юстиции.
Система предназначена для защиты авторских прав. Благодаря платформе авторы песен смогут автоматически получать вознаграждение за использование музыки в ресторанах, кафе, кинотеатрах и других общественных местах.
При этом изменения не касаются обычных пользователей стриминговых сервисов и прослушивания музыки дома.
Когда учреждения культуры подключат к системе
Как сообщила Динара Хусаинова, внедрение платформы проходит в несколько этапов.
С января 2026 года к системе уже подключились телевизионные и радиоканалы. В Костанайская область в системе работают восемь телеканалов и семь радиостанций.
Вознаграждения правообладателям планируют начать выплачивать уже в третьем квартале.
До 1 июля к платформе должны подключиться театры, кинотеатры и филармонии. Пока в регионе в системе зарегистрирован только областной русский драмтеатр.
