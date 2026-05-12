В Костанае поддержали новые правила: артистов обязали предупреждать зрителей о фонограмме





В Казахстан вступили в силу новые правила для организаторов концертов и культурных мероприятий. Со 2 мая исполнители обязаны заранее предупреждать зрителей о выступлении под фонограмму.

Норма была утверждена Министерством культуры и информации в апреле. Теперь информация о том, что артист не будет исполнять песни вживую, должна указываться на афишах и билетах. Кроме того, в телевизионной и радиорекламе предупреждение о фонограмме должно звучать не менее пяти секунд.

В филармонии Костаная поддержали новые правила

Инициативу поддержал заслуженный деятель Казахстана, главный режиссер Костанайская областная филармония имени Елубая Умурзакова Александр Евсюков.

По его словам, зрители приходят на концерты ради живого исполнения и эмоциональной атмосферы.

«Зритель приходит на концерты не для того, чтобы слушать механическую запись. Он хочет услышать солиста, его артикуляцию, мимику, почувствовать эмоциональную составляющую», — отметил Александр Евсюков.

Как будут контролировать исполнение закона

При этом специалисты сомневаются, как именно новые требования будут работать на практике.

По мнению Александра Евсюкова, необходимы конкретные механизмы контроля и специалисты, которые будут следить за соблюдением закона.

Он отметил, что в областной филармонии в основном используют живой звук и аккомпанирующие оркестры. Однако гастрольные исполнители иногда переходят на фонограмму уже перед самим концертом.

«Иногда артистов не устраивает звуковое оборудование, и в последний момент они включают плюсовую фонограмму», — рассказал главный режиссер.

В Казахстане запустили платформу QazCopyright

Еще одним новшеством в сфере культуры стал запуск платформы QazCopyright, разработанной Министерством юстиции.

Система предназначена для защиты авторских прав. Благодаря платформе авторы песен смогут автоматически получать вознаграждение за использование музыки в ресторанах, кафе, кинотеатрах и других общественных местах.

При этом изменения не касаются обычных пользователей стриминговых сервисов и прослушивания музыки дома.

Когда учреждения культуры подключат к системе

Как сообщила Динара Хусаинова, внедрение платформы проходит в несколько этапов.

С января 2026 года к системе уже подключились телевизионные и радиоканалы. В Костанайская область в системе работают восемь телеканалов и семь радиостанций.

Вознаграждения правообладателям планируют начать выплачивать уже в третьем квартале.

До 1 июля к платформе должны подключиться театры, кинотеатры и филармонии. Пока в регионе в системе зарегистрирован только областной русский драмтеатр.

