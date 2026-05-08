Пьяные водители, встречка и езда без прав: что происходит на дорогах Костанайской области





С начала проведения профилактических мероприятий в Костанайской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. При этом только два из них произошли на загородных трассах. Остальные аварии случились в населённых пунктах. Основной причиной ДТП, по данным полиции, стало игнорирование требований правил дорожного движения.

Как сообщили в департаменте полиции региона, зафиксировано более 6 тысяч нарушений ПДД.

«Зарегистрировано более 6 тысяч нарушений ПДД — 6636. Из них порядка трёх тысяч нарушений зафиксированы автоматическими системами фиксации, и ещё более 3,5 тысяч пресечены сотрудниками полиции. Пресечено 30 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, 6 фактов выезда на полосу встречного движения. В 70 случаях водители управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения», — сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова.

В полиции также отметили, что из 70 водителей, севших за руль без прав, 15 допустили нарушение повторно. Ещё в семи случаях транспортом управляли люди, ранее лишённые водительских удостоверений.

Кроме того, сотрудники полиции пресекли 325 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами и другими участниками дорожного движения.

