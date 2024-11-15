USD 463.91 EUR 544.63 RUB 6.26

МВД обратилось к школьникам и студентам перед летними каникулами

— Сегодня, 10:20
Изображение для новости: МВД обратилось к школьникам и студентам перед летними каникулами

polisia.kz


Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к школьникам и студентам в преддверии летних каникул. В ведомстве предупредили молодых людей об опасности сомнительных предложений о заработке, которые распространяются в интернете и социальных сетях.

Как отметили в МВД, летом подросткам и студентам нередко предлагают «лёгкую подработку» с быстрым доходом и минимальными усилиями. Однако за такими объявлениями могут скрываться незаконные схемы, связанные с распространением наркотиков.

В полиции подчеркнули, что речь идёт о деятельности наркокурьеров, так называемых «закладчиков», а также о рекламе запрещённых веществ.

«Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление. Ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено самое строгое — вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

В ведомстве призвали молодых людей не соглашаться на сомнительные предложения и не рисковать своим будущим ради быстрого заработка.

«Свобода дороже денег. Будущее важнее наживы», — подчеркнули в МВД.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.