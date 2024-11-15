МВД обратилось к школьникам и студентам перед летними каникулами

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к школьникам и студентам в преддверии летних каникул. В ведомстве предупредили молодых людей об опасности сомнительных предложений о заработке, которые распространяются в интернете и социальных сетях.
Как отметили в МВД, летом подросткам и студентам нередко предлагают «лёгкую подработку» с быстрым доходом и минимальными усилиями. Однако за такими объявлениями могут скрываться незаконные схемы, связанные с распространением наркотиков.
В полиции подчеркнули, что речь идёт о деятельности наркокурьеров, так называемых «закладчиков», а также о рекламе запрещённых веществ.
«Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление. Ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено самое строгое — вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
В ведомстве призвали молодых людей не соглашаться на сомнительные предложения и не рисковать своим будущим ради быстрого заработка.
«Свобода дороже денег. Будущее важнее наживы», — подчеркнули в МВД.
