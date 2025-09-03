Государство помогает с первоначалкой при покупке жилья в ипотеку. В Костанайской области уже несколько лет выдаются жилищные сертификаты социально-уязвимым категориям граждан, а также представителям некоторых профессий. В этом году уже 9 человек смогли приобрести собственное жилье, благодаря этой соцподдержке.

Акбота Успанова вместе с сыном в этом году приобрели собственное жилье. До этого около 10 лет они снимали квартиру в малосемейке. Два года назад женщина встала в очередь, так как вошла в социально-уязвимую категорию граждан, поскольку сын получил инвалидность. Квартиру Акбота взяла в ипотеку, а с первоначальным взносом ей помогло государство. Через друзей и знакомых она узнала о том, что может получить жилищный сертификат, который покрывает большую часть первоначалки.

«Плачу ежемесячно 44 тысячи на 15 лет. Уютная квартира. В принципе, не сложно платить 44 тысячи, так как я снимала в малосемейном общежитии, я туда 90 тысяч каждый месяц отдавала. Экономлю пол суммы», — поделилась Акбота Успанова.

Жилсертификат перекрывает только 90% от первоначалки, но не больше 1,5 млн тенге. Женщина поделилась, что квартира ее практически полностью устраивает. А с сертификатом ей помогли довольно быстро, уже через пару дней сумма лежала на банковском счете. В случае Акботы, это около 1 млн тенге. Но, героиня отмечает, что весь этот процесс сам по себе не прост и требует подготовки.

«У меня очень маленькая зарплата. Вот за два года я свои кредиты закрыла. — Вы готовились к этому? — Да, весь этот процесс. Потому что я 4 раза участвовала, я свои ошибки потихоньку устраняла», — рассказала Акбота.

В Костанайской области жилищные сертификаты выдают с 2021 года. На них могут претендовать не только граждане из социально-уязвимой категории, но и востребованные специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, в горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях, представители рабочих профессий, а с этого года и журналисты. Кстати, сертификат предоставляется на безвозмездной основе. Например, костанайцы, которые имеют право на такую соцподдержку, могут обратиться в отдел жилотношений акимата города.

«Выдача жилищных сертификатов — это государственная услуга, то есть гражданин приобретая жилье должен предоставить письмо с банка с указанием стоимости квартиры, первоначального взноса и так далее. На основании этого документа услугодатель уже переводит денежные средства на счет банка, то есть денежные средства пойдут только на приобретение жилья», — рассказал замруководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Данияр Канапин.

В 2024 году в Костанае было выдано 47 сертификатов на общую сумму чуть больше 52-х млн тенге. А с начала этого года такую помощь получили 9 человек. До конца года планиурется выдать ещё 41 жилсертификат.

