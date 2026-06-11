А вы помните свой выпускной? Давайте вместе соберём альбом выпускников разных лет





Последний звонок, школьный вальс, выпускной вечер и фотографии, которые спустя годы вызывают улыбку и теплые воспоминания.

Редакция alau.kz предлагает читателям вспомнить один из самых важных дней школьной жизни и принять участие в новом проекте «А вы помните свой выпускной?».

Покажите своё фото с выпускного и расскажите немного о том дне.

Какой это был год? Какая школа? О чём вы мечтали тогда? Что запомнилось больше всего спустя годы?

Возможно, это был первый рассвет после выпускного вечера, прощание с одноклассниками, школьный вальс или событие, которое до сих пор остаётся в памяти.

Присылайте свои фотографии и истории на номер whatsapp 8-707-558-35-13. Прием фотографий до 20 июня.

Лучшие снимки и воспоминания мы опубликуем на страницах alau.kz и в социальных сетях.

Давайте вместе соберём большой альбом выпускников разных лет.