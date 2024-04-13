Трудовой кодекс меняется в августе: что важно знать работникам и работодателям





В августе 2026 года в Казахстане в три этапа вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Изменения начнут действовать 4, 13 и 25 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационную систему «Параграф».

Нововведения касаются прав работников, оформления и прекращения трудовых договоров, дисциплинарных взысканий, медицинских осмотров, охраны труда, антикоррупционных ограничений, цифровизации кадровых процессов и кибербезопасности.

Что изменилось с 4 августа

В трудовом законодательстве закрепили право работника на неприкосновенность частной жизни, уважение, защиту чести и достоинства.

Граждане, которым закон предоставляет гарантии при трудоустройстве, смогут потребовать от работодателя письменное объяснение причины отказа в заключении трудового договора.

Изменился и порядок прекращения срочного договора. Если последний рабочий день выпал на период больничного или социального отпуска, датой увольнения станет следующий день после их окончания.

Об изменении условий труда работодатель должен уведомлять сотрудника письменно — на бумаге либо электронным документом, заверенным ЭЦП.

Новые правила увольнения и взысканий

Материально ответственный сотрудник не сможет прекратить работу после окончания срока уведомления, если по его вине не завершена передача имущества или документов. Датой увольнения в таком случае станет день окончания приёма-передачи.

При выборе дисциплинарного взыскания работодатель обязан учитывать характер и тяжесть проступка, обстоятельства его совершения и степень раскаяния сотрудника.

Оплата медицинских осмотров

За работниками, которые обязаны проходить медицинские осмотры, сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.

Время обязательного предсменного медицинского освидетельствования также должно оплачиваться. Размер выплаты устанавливается коллективным договором или актом работодателя и рассчитывается исходя из среднего заработка.

Работодателей обязали привести здания, оборудование, транспорт и другие средства труда в соответствие с требованиями безопасности.

В кодексе также появилась отдельная статья о техническом инспекторе по охране труда. Он сможет посещать подразделения, запрашивать сведения, участвовать в расследовании несчастных случаев и предлагать меры по улучшению условий труда.

Что изменится с 13 августа

Второй пакет поправок связан с противодействием коррупции. Уточняются ограничения на трудоустройство бывших государственных служащих в коммерческие организации, если их прежние полномочия были связаны с деятельностью этих компаний.

Расширяется перечень должностей, которые не смогут занимать лица, совершившие коррупционные преступления. Ограничения также предусмотрены для граждан, которых в течение трёх лет до трудоустройства привлекали к административной ответственности за коррупционное правонарушение.

Изменения затронут отдельные должности в Национальном банке, финансовом и авиационном секторах, государственных организациях, квазигосударственных компаниях и госкорпорации «Правительство для граждан».

Кадровые процессы переведут в цифровой формат

Государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора должны будут оформлять приём на работу, переводы, поощрения, взыскания и увольнения через цифровую кадровую систему.

В ней будут храниться сведения о сотрудниках и их трудовой деятельности. Некоторые нормы, связанные с получением данных для выявления конфликта интересов, начнут действовать с 1 января 2027 года.

Новые требования с 25 августа

Работников обяжут соблюдать требования кибербезопасности. Работодатели, в свою очередь, должны ознакомить сотрудников с соответствующими внутренними правилами и контролировать их исполнение.

В связи с изменениями организациям рекомендуют пересмотреть формы уведомлений, процедуры увольнения, правила привлечения к дисциплинарной ответственности, порядок прохождения медосмотров, документы по охране труда и требования кибербезопасности.

Иностранцам готовят платное разрешение на въезд в Казахстан С 25 августа 2026 года в миграционном законодательстве Казахстана официально появится понятие электронного разрешения на...

На Верхнетобольском водохранилище начали сброс воды: планируют освободить 100 млн кубометров С 3 августа на Верхнетобольском водохранилище проводится регулируемый сброс воды. Решение принято руководством Костанайского филиала...