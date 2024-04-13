До +33 градусов и без дождя: какой будет погода в Костанайской области

В Костанайской области ожидается сухая и тёплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ночью и утром на западе и севере региона местами опустится туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на юге области — около +20. Днём ожидается +25…+30, на юге региона воздух прогреется до +33 градусов.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днём — +25…+27. Скорость северо-западного ветра составит 9–14 метров в секунду.
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