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На Верхнетобольском водохранилище начали сброс воды: планируют освободить 100 млн кубометров

— Сегодня, 17:00
Изображение для новости: На Верхнетобольском водохранилище начали сброс воды: планируют освободить 100 млн кубометров

Источник фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации


С 3 августа на Верхнетобольском водохранилище проводится регулируемый сброс воды. Решение принято руководством Костанайского филиала РГП «Казводхоз».

Как сообщила инженер-гидротехник Лисаковского филиала предприятия Мадина Битанатова, расход воды составляет до 20 кубометров в секунду, или около 1 миллиона 720 тысяч кубометров в сутки.

Сброс необходим для освобождения резервной ёмкости перед весенним половодьем 2027 года, а также для пополнения Каратомарского водохранилища.

Водохранилище заполнено на 82%

Сейчас уровень воды находится на отметке 204,21 метра, объём составляет 671,56 миллиона кубометров. Верхнетобольское водохранилище заполнено на 82%.

Всего специалисты планируют сбросить около 100 миллионов кубометров воды.

Почему размыло мост между посёлками

После начала сброса был размыт мост, соединяющий посёлки Октябрьский и Козыревка. Однако специалисты утверждают, что причиной стало не усиление течения.

На участке ранее начали строительные работы и убрали бетонные плиты. В настоящее время вместо них используется временная земляная насыпь, которую и размывает вода.

По предварительным прогнозам, регулируемый сброс продлится до сентября. Его объёмы могут быть скорректированы в зависимости от погоды и гидрологической обстановки.



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