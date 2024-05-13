Акимат Костаная предупредил об отключении холодной воды

Акимат Костаная распространил сообщение с предупреждением.

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу: ул. Комарова, в границах улиц Баймагамбетова — Рудненская, будет прекращена подача питьевой воды 13.05.2024 года с 09:00 часов до 23:00 часов по следующим адресам:

Жилые дома (2 кж):

ул. Сералина 32, 30, 28, 26

ул. Комарова 63

ул. Садовая 19

Частный жилой сектор:

По ул. Комарова, в границах ул. Баймагамбетова – ул. Рудненская

По ул. Сералина, в границах ул. Хакимжанова – ул. Л. Беды

По переулку Л. Беды, в границах ул. Комарова – ул. Новая

По ул. Соколовская, в границах ул. Л. Беды – пер. Садовый

По проезду Садовый, в границах ул. Соколовская – ул. Садовая ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые

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