В Костанайской области мужчину наказали за побои ребёнка на детской площадке

Узункольский районный суд вынес приговор мужчине, который нанёс побои несовершеннолетнему в селе Сатай. Осуждённому назначили сто часов общественных работ.
Как установил суд, конфликт произошёл в сентябре 2026 года на детской площадке на почве личных неприязненных отношений. Мужчина причинил несовершеннолетнему ушиб грудной клетки слева и физическую боль. Повреждения не повлекли лёгкого вреда здоровью.
Дело рассмотрели по пункту 8 части 2 статьи 109-1 УК РК — нанесение побоев заведомо несовершеннолетнему. Подсудимый полностью признал вину. Прокурор просил назначить ему общественные работы.
При вынесении приговора суд учёл чистосердечное раскаяние, совершение уголовного проступка впервые и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Кроме общественных работ, осуждённому на шесть месяцев установили особые требования к поведению. Ему запрещено против воли потерпевшего разыскивать и преследовать его, посещать, вести устные и телефонные переговоры, а также связываться другими способами.
С мужчины взыскали компенсацию морального и материального вреда в пользу потерпевшей стороны. Приговор вступил в законную силу.
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