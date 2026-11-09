Кафе и рестораны в жилых домах могут приостановить работу: в МЧС назвали причину





Работу заведений общепита на первых этажах жилых комплексов могут приостановить через суд, если владельцы вовремя не устранят нарушения пожарной безопасности. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, во время обходов жилых домов сотрудники МЧС обращают внимание и на коммерческие объекты. С предпринимателями проводят профилактические беседы, разъясняют требования безопасности, а совместно с руководителями заведений организуют учения по действиям при пожаре.

Жильцы, заметившие нарушения в кафе, ресторане или другом заведении общепита, могут направить жалобу в территориальный департамент по чрезвычайным ситуациям. На основании обращения специалисты проверят объект и примут предусмотренные законом меры.

«Если нарушения подтвердятся, будут применены меры административного воздействия. Также выдаётся предписание с указанием срока устранения выявленных недостатков. По истечении установленного срока проводится внеплановая проверка, чтобы установить, устранены ли нарушения», — пояснил Мурат Муханов.

Если к установленному сроку недостатки не устранят, деятельность заведения может быть приостановлена по решению суда.

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