Могут ли отменить пособие после оценки благосостояния: ответ Минтруда





Получатели пособий в Казахстане могут предварительно оценить благосостояние своей семьи через приложение eGov Mobile. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, результат расчёта не влияет на назначение, размер или продолжение выплат.

«Калькулятор оценки благосостояния» доступен только получателям пособий и работает на казахском, русском и английском языках. Пользоваться сервисом можно неоднократно — например, после проверки или уточнения данных.

Какие сведения учитываются

После авторизации часть информации загружается автоматически из государственных баз. Это пол и возраст пользователя, зарегистрированные на его имя транспорт, сельхозтехника, недвижимость, земельные участки и участие в бизнесе.

Самостоятельно необходимо указать сведения о совместно проживающих членах семьи, их трудоустройстве, наличии инвалидности или хронических заболеваний, кредитах и имуществе.

Дома, автомобили и земельные участки указываются отдельно для каждого члена семьи. Общий среднемесячный доход семьи, включая премии и надбавки, вносится одной суммой.

В министерстве подчеркнули, что точность предварительной оценки зависит от полноты и правильности заполнения данных.

Как исправить устаревшую информацию

Если сервис показывает уже проданный автомобиль или другое неактуальное имущество, сведения можно изменить непосредственно в калькуляторе. Однако эти корректировки используются только для предварительного расчёта и не обновляют государственные базы данных.

Для исправления официальных сведений необходимо обратиться в уполномоченный орган через eGov.kz или eGov Mobile либо в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по месту проживания.

Могут ли отменить пособие после расчёта

Калькулятор носит исключительно справочный характер. Его результат не означает, что пособие назначат, изменят или прекратят.

Согласие или несогласие пользователя с оценкой, отзыв и выставленный сервису балл также не влияют на выплаты. Использование калькулятора не является заявлением об отказе от пособия и не может стать основанием для его отмены или приостановления.

Минтруда также призвало не пользоваться неофициальными калькуляторами, распространяемыми в социальных сетях: они могут содержать недостоверную информацию. Официальный сервис доступен в приложении eGov Mobile.

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