32 тысячи жителей Костанайской области живут с диабетом: медиков обучают помогать пациентам





В Костанайской области на диспансерном учёте с сахарным диабетом состоят 32 тысячи человек, среди них — 272 несовершеннолетних. Число пациентов растёт: с начала года только во время скринингов выявили около 600 новых случаев заболевания.

В Костанайском высшем медицинском колледже прошла школа диабета для специалистов из разных районов области, в том числе отдалённых. Участники разбирали, как сопровождать пациентов после постановки диагноза и помогать им контролировать заболевание.

По словам главного внештатного эндокринолога области Бинура Каламбекова, такая подготовка особенно важна для населённых пунктов, где нет эндокринолога. После консультации в областной больнице человек возвращается домой, где ему необходима дальнейшая поддержка медработников.

«У них должен быть инструктор школы-диабета, который поможет им, как дальше уже вести себя», — отметил специалист.

Обучение провела врач-эндокринолог Республиканского центра компетенций эндокринологии и диабета НИИ кардиологии и внутренних болезней из Алматы Шахноза Халметова. Она подчеркнула, что в работе важны не только медицинские рекомендации, но и доверительный контакт с пациентом.

«Уметь найти правильный контакт, не ругать, не обвинять, а убедить пациента, что это в первую очередь нужно ему», — сказала врач.

Чему учат в школе диабета

Врач ЗОЖ поликлиники № 4 Костаная Екатерина Шаменова рассказала, что за ней закреплено около двух тысяч пациентов с диабетом. В школе им объясняют принципы питания и физической активности. В поликлинике также есть спортивный зал, где пациенты могут бесплатно заниматься лечебной физкультурой.

По словам специалиста, риск развития диабета второго типа повышают лишний вес, недостаток движения, наследственная предрасположенность и повышенное артериальное давление. Вероятность заболевания увеличивается и с возрастом.

Медики напоминают: без должного контроля диабет может привести к поражению почек, потере зрения, инфаркту, инсульту и нарушениям кровообращения, которые в тяжёлых случаях заканчиваются ампутацией конечностей.

Специалисты призывают своевременно проходить обследования, следить за уровнем сахара в крови, поддерживать физическую активность и придерживаться сбалансированного питания.

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