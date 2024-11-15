«Греем нашу атмосферу»: министр энергетики высказался об отоплении в тёплую погоду

Изменение климата будут учитывать при работе систем отопления в Казахстане. Об этом на брифинге в Правительстве рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов.
По словам министра, энергетики и теплоэлектроцентрали регулируют подачу тепла в зависимости от погоды и температуры наружного воздуха. Однако бывают ситуации, когда в квартирах становится слишком жарко, а отопление не убавляют.
«Но не исключены такие случаи, когда у нас в стране, скажем так, по-простому, мы греем воздух. Это видно, что в квартирах жарко, не убавляют отопление, открывают окна, и тем самым мы вместо помещения греем нашу атмосферу», — сказал Ерлан Аккенженов.
Глава ведомства отметил, что при дальнейшем потеплении специалисты будут учитывать изменения погодных условий в работе системы теплоснабжения. При этом о конкретном решении сократить отопительный сезон он не сообщил.
В качестве примера министр привёл Астану, где к середине ноября ещё не сформировался устойчивый снежный покров. По его словам, температура в столице опускалась лишь до минус пяти градусов, хотя для этого периода обычно ожидают морозы до 10–15 градусов. В предыдущие годы снег выпадал уже в двадцатых числах октября.
Аккенженов также обратил внимание на изменение количества осадков. По его оценке, в этом году их выпало меньше, чем обычно ожидают в этот период.
Сухая погода, как отметил министр, повлияла и на уборочную кампанию: аграрии успели собрать урожай и использовали значительно меньше дизельного топлива для сушки зерна, чем годом ранее.
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