Казахстанцев пугают обнулением счетов и отключением интернета: в чём подвох





В социальных сетях продолжают распространять сообщения о якобы запланированной на 17 ноября 2026 года глобальной кибератаке. Пользователей предупреждают об обнулении банковских счетов, отключении интернета на три месяца и необходимости срочно запасаться продуктами. Центр по борьбе с дезинформацией в Казахстане разобрал эти утверждения и объяснил, почему им нельзя доверять.

По данным центра, история началась с публикации пользователя соцсети X под ником Wesley. В посте на португальском языке он сослался на анонимный «источник в даркнете». Позже к этому сообщению добавились утверждения о странах, которые якобы призвали граждан делать запасы.

Что ответили в Казахстане

Как отмечается в разборе, МЧС Казахстана не выпускало предупреждений об отключении интернета и не призывало население запасаться продуктами. В «Казахтелекоме» сообщили о штатной работе сети, а в Центре анализа и расследования кибератак указали, что официальные источники не подтверждают распространяемую информацию.

Доказательств предстоящего глобального отключения интернета или массового обнуления банковских счетов авторы тревожных публикаций не приводят.

Почему сообщения вызывают сомнения

Специалисты поясняют: интернет объединяет множество независимых сетей, поэтому утверждение о его отключении на три месяца в результате одного взлома несостоятельно. Банковские данные также не хранятся в единой базе, которую можно полностью стереть одной командой: для них предусмотрены резервное копирование и восстановление.

Не подтверждает прогноз и ссылка на мультсериал «Симпсоны». В эпизоде, который пользователи связывают с предполагаемым блэкаутом, нет упоминания ноября 2026 года.

Рекомендации иметь дома запас еды и воды на 72 часа относятся к общей подготовке к чрезвычайным ситуациям. Сами по себе они не свидетельствуют о приближении кибератаки.

Тревогой могут воспользоваться мошенники

На фоне подобных слухов злоумышленники могут предлагать «спасти деньги от атаки». Жителей призывают проверять авторов тревожных сообщений и информацию официальных источников, прежде чем пересылать публикации другим.

В Центре по борьбе с дезинформацией напоминают: распространению фейков способствует в том числе пересылка сообщений «на всякий случай».

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