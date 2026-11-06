«Холода ещё впереди»: Бектенов поручил усилить профилактику пожаров в Казахстане





В Казахстане поручено усилить профилактику пожаров, проводить подворовые обходы и рейды в жилом секторе по выходным и праздникам. Такие задачи на заседании Правительства поставил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава Правительства отметил, что в отопительный период риск возгораний ежегодно возрастает. Жители активнее используют печи и обогревательные приборы, при этом не всегда соблюдают элементарные правила безопасности. В минувший зимний период происходили пожары с пострадавшими и погибшими.

«На данный момент наблюдается снижение количества пожаров в жилом секторе. Но это не дает повода для ослабления профилактических мер. Отопительный сезон только начался. Осень достаточно теплая, холода еще впереди», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено усилить разъяснительную работу с населением, привлекая волонтёров и общественников.

Министерства просвещения, науки и высшего образования совместно с МЧС должны организовать в учебных заведениях интерактивные уроки и беседы о пожарной безопасности. Учащимся необходимо объяснить, как действовать при возникновении пожара.

Службам акиматов и Министерству внутренних дел поручено проводить рейды и подворовые обходы в жилом секторе в выходные и праздничные дни.

Бектенов также подчеркнул, что МЧС не должно ограничиваться формальными рекомендациями. При нарушениях правил пожарной безопасности необходимо принимать более действенные меры реагирования.