«Холода ещё впереди»: Бектенов поручил усилить профилактику пожаров в Казахстане

В Казахстане поручено усилить профилактику пожаров, проводить подворовые обходы и рейды в жилом секторе по выходным и праздникам. Такие задачи на заседании Правительства поставил Премьер-министр Олжас Бектенов.
Глава Правительства отметил, что в отопительный период риск возгораний ежегодно возрастает. Жители активнее используют печи и обогревательные приборы, при этом не всегда соблюдают элементарные правила безопасности. В минувший зимний период происходили пожары с пострадавшими и погибшими.
«На данный момент наблюдается снижение количества пожаров в жилом секторе. Но это не дает повода для ослабления профилактических мер. Отопительный сезон только начался. Осень достаточно теплая, холода еще впереди», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено усилить разъяснительную работу с населением, привлекая волонтёров и общественников.
Министерства просвещения, науки и высшего образования совместно с МЧС должны организовать в учебных заведениях интерактивные уроки и беседы о пожарной безопасности. Учащимся необходимо объяснить, как действовать при возникновении пожара.
Службам акиматов и Министерству внутренних дел поручено проводить рейды и подворовые обходы в жилом секторе в выходные и праздничные дни.
Бектенов также подчеркнул, что МЧС не должно ограничиваться формальными рекомендациями. При нарушениях правил пожарной безопасности необходимо принимать более действенные меры реагирования.
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