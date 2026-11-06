В каждом доме с газовым отоплением должен быть датчик утечки газа — Бектенов





Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам регионов принять меры для безопасного использования газового оборудования в жилых домах. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства, посвящённом пожарной безопасности.

Глава Правительства подчеркнул, что газификация должна сопровождаться строгим соблюдением норм при установке и эксплуатации оборудования.

«В каждом доме с газовой системой отопления должен быть датчик предупреждения утечки газа, сертифицированные котлы и приборы», — заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также отметил, что газовые службы обязаны организовать надлежащий контроль за безопасным использованием газа в домах. Акиматам поручено принять необходимые меры в этом направлении.

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