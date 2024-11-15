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Казахстанцам за рубежом могут приостановить выплату пенсий: какое условие предлагают ввести

— Сегодня, 13:45
пенсия

pixabay.com


В Казахстане планируют уточнить порядок выплаты пенсий гражданам, выехавшим на постоянное место жительства в другие страны. Проект соответствующих поправок в Социальный кодекс поступил в Курултай, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Конституционный суд.

Согласно законопроекту, для получения государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту за рубежом потребуется ежегодно подтверждать, что гражданин не получает аналогичную пенсию в стране проживания.

«Непредставление такого подтверждения может повлечь отказ в назначении выплат либо приостановление их предоставления», — говорится в публикации.

В Конституционном суде напомнили о нормативном постановлении от 18 мая 2026 года. В нём указано, что постоянное проживание в Казахстане не может быть обязательным условием назначения базовой и возрастной пенсий гражданам страны, если они соблюдают остальные установленные законом требования.

Суд также разграничил условия возникновения права на пенсионное обеспечение и основания прекращения выплат. Как пояснили в ведомстве, выезд на ПМЖ за границу имеет юридическое значение для тех лиц, которым закон предусматривает постоянное проживание в Казахстане как условие назначения соответствующих выплат.

Предлагаемые изменения пока находятся на стадии законопроекта.



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