Холодной воды не будет: где в Костанае пройдёт отключение

11 ноября в Костанае с 09:00 до 19:00 временно прекратят подачу питьевой воды в районе пересечения проспекта Назарбаева и улицы Бородина. Об этом сообщили в ГКП «Костанай-Су».
Отключение связано с подключением нового девятиэтажного жилого дома с двумя подъездами по адресу: проспект Назарбаева, 166а.
Ограничения затронут 792 абонента — физических лица и 13 юридических лиц. Без воды временно останутся десять жилых домов, пять социальных и восемь коммерческих объектов.
Жилые дома:
- проспект Назарбаева, 137/1, 139, 164, 166;
- улица Шаяхметова, 144, 149;
- улица Бородина, 142, 144;
- улица Шевченко, 130;
- улица Победы, 70/2.
Социальные объекты:
- детский сад «Бөбек» — улица Шаяхметова, 153А;
- ДЮСШ № 1 имени К. Оспанова — проспект Назарбаева, 137А;
- Костанайский городской суд — улица Победы, 72;
- школа-гимназия № 28 — улица Бородина, 138/1;
- ДК «Профсоюзов» — улица Победы, 70.
Коммерческие объекты:
- склад — улица Шаяхметова, 149;
- ТОО «Фармаком ИМПЕКС» — проспект Назарбаева, 162;
- Loft Park — проспект Назарбаева, 137/2;
- ТОО «Центр противопожарного оборудования» — проспект Назарбаева, 137Б;
- медицинское учреждение имени Смолина — улица Бородина, 124А;
- кафе Chechil — улица Бородина, 144;
- Нурбанк — улица Победы, 70Б;
- магазин «Сабрина» — улица Победы, 70/1.
На время отключения будет обеспечен подвоз воды. В «Костанай-Су» принесли извинения за временные неудобства.
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