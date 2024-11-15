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Холодной воды не будет: где в Костанае пройдёт отключение

— Сегодня, 14:10
вода

pixabay.com


11 ноября в Костанае с 09:00 до 19:00 временно прекратят подачу питьевой воды в районе пересечения проспекта Назарбаева и улицы Бородина. Об этом сообщили в ГКП «Костанай-Су».

Отключение связано с подключением нового девятиэтажного жилого дома с двумя подъездами по адресу: проспект Назарбаева, 166а.

Ограничения затронут 792 абонента — физических лица и 13 юридических лиц. Без воды временно останутся десять жилых домов, пять социальных и восемь коммерческих объектов.

Жилые дома:

  • проспект Назарбаева, 137/1, 139, 164, 166;
  • улица Шаяхметова, 144, 149;
  • улица Бородина, 142, 144;
  • улица Шевченко, 130;
  • улица Победы, 70/2.

Социальные объекты:

  • детский сад «Бөбек» — улица Шаяхметова, 153А;
  • ДЮСШ № 1 имени К. Оспанова — проспект Назарбаева, 137А;
  • Костанайский городской суд — улица Победы, 72;
  • школа-гимназия № 28 — улица Бородина, 138/1;
  • ДК «Профсоюзов» — улица Победы, 70.

Коммерческие объекты:

  • склад — улица Шаяхметова, 149;
  • ТОО «Фармаком ИМПЕКС» — проспект Назарбаева, 162;
  • Loft Park — проспект Назарбаева, 137/2;
  • ТОО «Центр противопожарного оборудования» — проспект Назарбаева, 137Б;
  • медицинское учреждение имени Смолина — улица Бородина, 124А;
  • кафе Chechil — улица Бородина, 144;
  • Нурбанк — улица Победы, 70Б;
  • магазин «Сабрина» — улица Победы, 70/1.

На время отключения будет обеспечен подвоз воды. В «Костанай-Су» принесли извинения за временные неудобства.



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