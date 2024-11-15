Холодной воды не будет: где в Костанае пройдёт отключение





11 ноября в Костанае с 09:00 до 19:00 временно прекратят подачу питьевой воды в районе пересечения проспекта Назарбаева и улицы Бородина. Об этом сообщили в ГКП «Костанай-Су».

Отключение связано с подключением нового девятиэтажного жилого дома с двумя подъездами по адресу: проспект Назарбаева, 166а.

Ограничения затронут 792 абонента — физических лица и 13 юридических лиц. Без воды временно останутся десять жилых домов, пять социальных и восемь коммерческих объектов.

Жилые дома:

проспект Назарбаева, 137/1, 139, 164, 166;

улица Шаяхметова, 144, 149;

улица Бородина, 142, 144;

улица Шевченко, 130;

улица Победы, 70/2.

Социальные объекты:

детский сад «Бөбек» — улица Шаяхметова, 153А;

ДЮСШ № 1 имени К. Оспанова — проспект Назарбаева, 137А;

Костанайский городской суд — улица Победы, 72;

школа-гимназия № 28 — улица Бородина, 138/1;

ДК «Профсоюзов» — улица Победы, 70.

Коммерческие объекты:

склад — улица Шаяхметова, 149;

ТОО «Фармаком ИМПЕКС» — проспект Назарбаева, 162;

Loft Park — проспект Назарбаева, 137/2;

ТОО «Центр противопожарного оборудования» — проспект Назарбаева, 137Б;

медицинское учреждение имени Смолина — улица Бородина, 124А;

кафе Chechil — улица Бородина, 144;

Нурбанк — улица Победы, 70Б;

магазин «Сабрина» — улица Победы, 70/1.

На время отключения будет обеспечен подвоз воды. В «Костанай-Су» принесли извинения за временные неудобства.

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