Подростка в Лисаковске узнали по камерам: его мать оштрафовали





В Лисаковске зафиксировали повреждение городского имущества. Сотрудники Центра оперативного управления по записям камеры, установленной на информационном стенде, установили личность подростка. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

Поскольку нарушителю ещё не исполнилось 16 лет, к административной ответственности привлекли его законного представителя — мать. Женщине назначили штраф в размере семи МРП — чуть больше 30 тысяч тенге.

Ещё одно нарушение выявили при мониторинге камер видеонаблюдения на территории экопарка в Костанайском районе. Мужчина распивал алкоголь в общественном месте, а затем выбросил окурок на землю.

Полицейские установили нарушителя и приняли меры административного воздействия. Ему может быть назначен штраф свыше 60 тысяч тенге.

Полиция напоминает, что соблюдение общественного порядка и чистоты — обязанность каждого гражданина.

Могут ли отменить пособие после оценки благосостояния: ответ Минтруда Получатели пособий в Казахстане могут предварительно оценить благосостояние своей семьи через приложение eGov Mobile. Как...