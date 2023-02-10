Ажиотаж с 7-20-25: «дочка» Нацбанка обратилась к казахстанцам

В Казахстанском фонде устойчивости (дочерняя организация Национального банка) прокомментировали ситуацию с ипотечной программой «7-20-25», передает Tengrinews.kz.

По данным фонда, программа «7-20-25» продолжает свою работу. Лимит на 2023 год определен в размере 100 миллиардов тенге.

«Согласно действующему с 2018 года механизму банки сначала самостоятельно, с учетом внутренних документов, осуществляют оценку заемщика на соответствие программе, его кредитоспособность и выдают заем.

Оператор программы АО «Казахстанский фонд устойчивости» выкупает займы, выданные банками на условиях программы, в пределах действующего на момент выкупа бюджета программы. Таким образом, предварительное финансирование банков в рамках программы не осуществляется«, — говорится в сообщении.

В КФУ напоминают, что программа «7-20-25» кредитует только первичное жилье, введенное в эксплуатацию.

«То есть предварительное бронирование недостроенного жилья не является основанием для подачи заявки и не гарантирует получение ипотечного кредита по программе «7-20-25», — добавили в фонде.

По данным КФУ, массовое обращение граждан в банки-партнеры на этапах, когда жилье не выбрано или не введено в эксплуатацию, создает дополнительную нагрузку на скоринговые системы банков второго уровня.

«Казахстанский фонд устойчивости просит граждан обращаться в банки только в том случае, если выбранное жилье уже введено в эксплуатацию«, — подчеркнули в организации.

Также отмечается, что граждане могут принять участие в программе не более одного раза. Если потенциальный заемщик уже приобретал недвижимость по данной программе, в повторном участии в ней ему будет отказано. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться по ссылке.

С начала года по состоянию на 10 февраля 2023 года общая сумма выданных кредитов по программе «7-20-25» составила 11,2 миллиарда тенге.