Банковские уловки: как получить кредит и не переплатить

В условиях высоких кредитных ставок казахстанцам следует быть более внимательными с банковскими займами. О том, что нужно учитывать будущим заемщикам, рассказал финансовый эксперт Станислав Левин, передает lsm.kz

Ранее эксперт поделился финансовыми лайфхаками, которыми казахстанцы могут пользоваться при оформлении кредита. В продолжение данной темы он отдельно остановился на ежемесячных платежах и залоговых займах.

Какой платеж выгоднее

Станислав Левин пояснил, что при получении кредита банки чаще всего предлагают два варианта погашения займа: аннуитетный платеж или платеж равными долями.

Если аннуитетный платеж подразумевает одинаковый ежемесячный платеж на весь срок кредита, то при платеже равными долями ежемесячный платеж уменьшается.

Эксперт подчеркнул, что первый ежемесячный платеж равными долями всегда будет больше аннуитетного. При этом после половины срока сумма, напротив, станет меньше.

«Все дело в том, что платеж равными долями называется так, поскольку в каждом ежемесячном платеже заложена одинаковая сумма погашения основного долга кредита. При этом из-за процентов платежи в начале срока займа больше, чем в конце, ведь процент начисляется на сумму основного долга кредита», – объясняет Станислав Левин.

Между тем переплата у платежей равными долями ниже, чем у аннуитетных. Однако эксперт напоминает, что переплата не является наилучшим показателем стоимости кредита, поскольку основным показателем является ГЭСВ.

«Здесь я раскрою маленькую тайну: банку все равно, какой платеж вы выберете. Знаете, почему? У них одинаковая доходность. Да, ГЭСВ может отличаться, но разница, как правило, меньше половины процента», – уточнил спикер.

«Моральный» залог

В то же время Станислав Левин решил развеять миф о том, что банку выгодно брать у клиента заложенное имущество. Собеседник LS отметил, что для финструктуры это сложно и рискованно.

«Банку не нужен ваш залог, банку нужны деньги. Фининституты созданы для того, чтобы правильно перераспределять деньги в экономике. Они будут использовать любые способы, чтобы побыстрее избавиться от такого актива», – добавил он.

Эксперт также поделился практическими советами, которые помогут казахстанцам правильно брать кредит. Прежде всего, он рассказал о финансовой дисциплине, при отсутствии которой людям не следует брать деньги в долг.

«Если с финансовой дисциплиной у вас нет проблем, вы умеете правильно планировать и оценивать свои финансовые возможности, то пользуйтесь льготным периодом по кредитным картам и всевозможными рассрочками. Остальные деньги можно положить на депозит, там будут капать проценты. По окончании льготного периода нужно оплатить задолженность по кредитной карте, а также сделать очередной платеж по рассрочке из денег на вкладах», – считает Станислав Левин.

Кроме того, спикер советует спрашивать у менеджера банка про ГЭСВ и использовать данный показатель для сравнения стоимости нового займа. Так, предельная ставка по ссуде должна быть прописана в кредитном договоре. Поэтому заемщикам нужно тщательно ознакомиться с документом и акцентировать свое внимание на размере ГЭСВ.

Как правило, чем легче получить кредит, тем выше эффективная ставка. Поэтому у ломбардов эти ставки могут достигать 100% годовых, подчеркнул эксперт.

«При оформлении кредита с учетом возможности его погашения досрочно, выбирайте кредит без комиссий за его организацию или выдачу, так как она невозвратная. Метод погашения равными долями позволит быстрее погасить основной долг и меньше заплатить при досрочном погашении», – рекомендует он.

Также он обращает внимание на следующие пункты:

Если номинальная ставка по действующему кредиту меньше инфляции, нет смысла досрочно погашать кредит.

Если номинальная ставка по кредиту ниже депозитной ставки, то погашать досрочно кредит тоже не стоит, поскольку сбережения можно направить на депозит и получить больше процентов.

Имея намерение досрочного погашения кредита, выбирать ссуду с наибольшей номинальной ставкой. В таком случае ГЭСВ не всегда работает, так как высокая предельная ставка может быть обусловлена комиссией за выдачу кредита.

Платеж равными долями следует выбирать тем, кто собирается погашать кредит досрочно. Это позволяет быстрее закрыть основной долг по кредиту.

До оформления рассрочки всегда спрашивать у продавца возможность получения скидки на товар при оплате за наличные. Если скидка больше 5%, скорее всего, выгоднее покупать без использования рассрочки.

Следить за новостями по базовой ставке, поскольку на основе нее финорганизации определяют ставки по кредитам и депозитам.

Не стоит оформлять ссуду на покупку предметов роскоши или дорогостоящие развлечения.

Не брать кредит для другого человека.

Использовать возможности госпрограмм.

Соблюдать хорошую кредитную историю.

При возникновении просрочки обратиться в банк за урегулированием задолженности либо при крайних обстоятельствах использовать процедуру банкротства.

«В текущих экономических условиях, когда базовая ставка у нас в стране составляет почти 17%, нужно крайне осторожно подходить к выбору банка и кредита. Будьте осмотрительны, взвесьте создавшуюся ситуацию и определитесь, нужен ли вам кредит вообще. Помните, что финансовая свобода не создается разом, а предполагает последовательные шаги через поддержание дисциплины и повышение финансовой грамотности», – заключил Станислав Левин.

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