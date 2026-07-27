Без согласия жильцов: когда могут снести дом по программе реновации





Снос домов в рамках программы реновации жилья возможен только с согласия собственников. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Казахстана Бахытжан Жунисбеков.

По его словам, недовольство граждан программой реновации чаще всего связано с условиями переселения и характеристиками предлагаемого нового жилья.

«Необходимо понимать, что реновация проводится на основании согласия жителей. Пока собственники не дадут согласие на снос дома, соответствующие работы проводиться не будут», — заявил Бахытжан Жунисбеков.

Он отметил, что одним из ключевых условий программы является предоставление владельцам аварийного жилья новых квартир.

По словам главы комитета, обмен жилья осуществляется с учетом площади и на условиях, согласованных с собственниками недвижимости.

Кроме того, владельцы жилья могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант: продать свою недвижимость или обменять ее на новую квартиру.

«Собственник выбирает условия: либо продает свою недвижимость, либо обменивает ее на новое жилье. В любом случае необходимо его полное согласие. Право собственности защищено Конституцией», — подчеркнул Бахытжан Жунисбеков.

В ведомстве напомнили, что снос домов и переселение жителей в рамках программы реновации возможны только после полного согласования условий с собственниками жилья.

Костанайцу, которому оторвало пальцы на работе, присудили 3 млн тенге компенсации Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ТОО о признании факта...