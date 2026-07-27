Без согласия жильцов: когда могут снести дом по программе реновации

Снос домов в рамках программы реновации жилья возможен только с согласия собственников. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Казахстана Бахытжан Жунисбеков.
По его словам, недовольство граждан программой реновации чаще всего связано с условиями переселения и характеристиками предлагаемого нового жилья.
«Необходимо понимать, что реновация проводится на основании согласия жителей. Пока собственники не дадут согласие на снос дома, соответствующие работы проводиться не будут», — заявил Бахытжан Жунисбеков.
Он отметил, что одним из ключевых условий программы является предоставление владельцам аварийного жилья новых квартир.
По словам главы комитета, обмен жилья осуществляется с учетом площади и на условиях, согласованных с собственниками недвижимости.
Кроме того, владельцы жилья могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант: продать свою недвижимость или обменять ее на новую квартиру.
«Собственник выбирает условия: либо продает свою недвижимость, либо обменивает ее на новое жилье. В любом случае необходимо его полное согласие. Право собственности защищено Конституцией», — подчеркнул Бахытжан Жунисбеков.
В ведомстве напомнили, что снос домов и переселение жителей в рамках программы реновации возможны только после полного согласования условий с собственниками жилья.
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