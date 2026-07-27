Костанайцу, которому оторвало пальцы на работе, присудили 3 млн тенге компенсации

Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ТОО о признании факта трудовых отношений, взыскании компенсации морального вреда и утраченного заработка.
Как установил суд, с февраля 2026 года мужчина фактически работал мельником на производственном объекте компании, однако трудовой договор с ним заключен не был.
30 марта 2026 года при исполнении трудовых обязанностей он получил тяжелую производственную травму — травматическую ампутацию нескольких пальцев левой кисти.
Во время судебного разбирательства факт трудовых отношений подтвердили показания свидетелей, нотариально удостоверенная переписка в мессенджере, сведения о переводах денежных средств, данные операторов сотовой связи о местонахождении истца в рабочее время, а также информация Департамента государственных доходов, подтверждающая ведение ответчиком производственной деятельности.
Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что мужчина был фактически допущен к работе с ведома работодателя, а значит между сторонами возникли трудовые отношения.
Решением суда установлен факт работы истца в должности мельника в период с 1 февраля по 31 марта 2026 года.
Кроме того, с ТОО взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн тенге.
В удовлетворении требования о взыскании утраченного заработка суд отказал, поскольку расследование несчастного случая на производстве в установленном законом порядке еще не завершено и отсутствует акт, необходимый для определения степени утраты профессиональной трудоспособности.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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