Без транспортного сообщения остаются 50 населённых пунктов — МЧС РК

Cложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков, передает informburo.kz

На заседании правительства он уточнил, что в целом по стране паводковая обстановка стабильно сложная: в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной частях страны интенсивно повышается уровень воды в реках.

В зоне подтопления остаются пять областей, акиматы объявили 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Всего в паводковый период спасли и эвакуировали 15 тысяч человек, из них 6 тысяч детей.

«В то же время в пяти регионах затопленными остаются 1405 частных жилых домов, 372 дворовых территорий, 99 дач и 10 зданий. На контроле находятся восстановительные работы по 55 размытым участкам автодорог и четырём мостам в Абайской области, городах Костанай и Атырау. Без транспортного сообщения остаются 50 населённых пунктов», – сказал Бауыржан Сыздыков.

В Костанайской области продолжают борьбу с паводком.

Всего спасено: 1276 человек: г. Аркалык – 359 человек; Амангельдинский район – 265 человек; Джангельдинский район – 652 человека. Всего по области откачено воды за период паводка около 686, 222 тыс. м3, за сутки 89,05 тыс. м3.

Уложено мешкотары за период паводка — более 16,054 тыс. мешков мешков, за сутки 4125 мешков.

Отсыпано инертных материалов за период паводка — 1360 тонн, за сутки 535 тонн.

На данный момент имеются 18 переливов на автодорогах области. Всего по области с начала паводка было подтоплено 213 домов, из них 173 жилых домов и 40 придворовых территорий.

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