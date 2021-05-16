Будут ли вакцинировать казахстанцев младше 18 лет

Руководитель УОЗ Алматы Нариман Табынбаев рассказал о возможности вакцинации лиц младше 18 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал StopCov.

«Вакцины, применяемые в Казахстане, а именно Спутник V, QazVac и Hayat Vax, не применяются к лицам младше 18 лет, так как не изучен вопрос влияния вакцины к данным лицам. Однако есть вакцина Phizer, которая разрешается к применению только с 16 лет и с разрешения родителей, так как изучен вопрос эффективности вакцины к указанному контингенту», — сообщил Табынбаев.

Выработка иммунитета зависит от иммунного статуса человека, выработки антител и работы клеток-киллеров, уничтожающих ген коронавируса. Каждый иммунитет отличается друг от друга, в зависимости от человека. Каждый организм индивидуален, и при хорошем иммунитете вакцина Спутник V может обеспечить защиту от 1 до 2 лет, отметила эксперт — главный врач поликлиники №36 Гульжанат Тлеген в эфире телеканала «Алматы».

Отметим, на 15 мая 2021 года в Казахстане провакцинирован 1 820 146 человек.

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