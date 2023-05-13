Цены на продукты снова выросли в Казахстане за неделю

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За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%. В годовом выражении – на 10,6%, рассказали в Бюро национальной статистики 12 мая, сообщает zakon.kz.
Средняя цена на некоторые товары по Казахстану на 10 мая:
- кефир 2,5% – 407 тенге/литр;
- капуста – 141 тенге/кг;
- рис – 411 тенге/кг.
- товары, еда
Согласно данным, цены выросли на хлеб, кефир, морковь, лук, капусту, масло и мясо
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Выбираются гипермаркеты и магазины, рынки в разных частях городов.