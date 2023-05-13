USD 445.99
EUR 486.53
RUB 5.78
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Цены на продукты снова выросли в Казахстане за неделю

Цены на продукты снова выросли в Казахстане за неделю

Фото из открытых источников

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%. В годовом выражении – на 10,6%, рассказали в Бюро национальной статистики 12 мая, сообщает zakon.kz.

Средняя цена на некоторые товары по Казахстану на 10 мая:

  • кефир 2,5% – 407 тенге/литр;
  • капуста – 141 тенге/кг;
  • рис – 411 тенге/кг.
  • товары, еда

Согласно данным, цены выросли на хлеб, кефир, морковь, лук, капусту, масло и мясо

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Выбираются гипермаркеты и магазины, рынки в разных частях городов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

В каких регионах Казахстана самые большие зарплаты
Следующая новость

Град выпал в Костанае — видео