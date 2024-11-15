Частные кварталы предлагают заменить многоэтажками: какие улицы Костаная в планах

В Костанае предлагают постепенно преобразовать жилые кварталы в границах улиц Майлина, Лермонтова, Набережной и Леонида Беды. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры Г. Г. Курмангалиева, представляя предложения генерального плана города.
По её словам, на этой территории сохранились большие массивы усадебной застройки с изношенными инженерными сетями и без современной социальной инфраструктуры.
Здесь предлагается средне- и многоэтажная жилая застройка. Вместе с домами предусматриваются школы, детские сады, общественные пространства и удобный выход к набережной Тобола.
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Курмангалиева подчеркнула, что речь идёт о долгосрочной перспективе. Реализация будет проходить поэтапно, в соответствии с утверждёнными проектами детальной планировки, прошедшими государственную экспертизу.
В качестве примера представлена эскизная проработка территории в границах проспектов Абая и Нурсултана Назарбаева, улиц Дощанова и Набережной. На ней показаны современные кварталы с озеленёнными дворами, социальными объектами, коммерческими помещениями на первых этажах и благоустроенными улицами.
При этом эскиз является иллюстрацией подхода, а не окончательным решением.
«Планировка, этажность и размещение школ и детских садов будут определены в проекте детальной планировки с учётом существующей застройки, сетей в соответствии с градостроительными нормами», — пояснила руководитель отдела архитектуры.
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