Что будет с гаражами в Костанае: в архитектуре озвучили предложение

Гаражные кооперативы, оказавшиеся внутри городской застройки Костаная, предлагают рассматривать как градостроительный резерв для освоения с 2040 по 2050 год. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры города Гулсара Курмангалиева.
По её словам, такое предложение разработчики Генерального плана внесли с учётом перспектив развития Костаная.
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Также документ предусматривает развитие социальной инфраструктуры вслед за ростом населения. В городе планируют увеличить количество детских садов и школ, предусмотрены и спортивные объекты.
Кроме того, Генеральный план определяет территории под новые места захоронения, расширение полигона твёрдых бытовых отходов и размещение объекта по переработке отходов.
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