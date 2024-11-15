Что будет с гаражами в Костанае: в архитектуре озвучили предложение





Гаражные кооперативы, оказавшиеся внутри городской застройки Костаная, предлагают рассматривать как градостроительный резерв для освоения с 2040 по 2050 год. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры города Гулсара Курмангалиева.

По её словам, такое предложение разработчики Генерального плана внесли с учётом перспектив развития Костаная.

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Также документ предусматривает развитие социальной инфраструктуры вслед за ростом населения. В городе планируют увеличить количество детских садов и школ, предусмотрены и спортивные объекты.

Кроме того, Генеральный план определяет территории под новые места захоронения, расширение полигона твёрдых бытовых отходов и размещение объекта по переработке отходов.

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