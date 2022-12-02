Что грозит владельцу питбуля, который напал на учительницу в Костанае?

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Жители города сообщили, что на улице Текстильщиков, питбуль без намордника на скорости атаковал сначала питомца, а потом переключился на её хозяйку.
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Не смотря на зимнюю одежду, женщина получила рваные раны обеих ног. Владелец питбуля, как сообщается, догнал свою собаку, оттащил её, ударил, выругался и ушёл. Женщину, в полуобморочном состоянии доставили в травмпункт двое мужчин, свидетелей происшествия.
В полицейском департаменте региона сообщили, что заявление о нападении от 46-летней жительницы города поступило в Северный отдел полиции Костаная.
В настоящее время владелец собаки не установлен, ведутся его поиски. Возбуждено административное дело. Хозяину грозит штраф в размере 10 МРП за нарушение правил содержания и выгула домашних животных.