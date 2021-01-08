Чуть больше. Информация об эпидситуации по COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

7 января в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 27 жителей г. Костанай, 8 – Костанайского района, 6 – Карабалыкского района, 5 – г.Лисаковск, по 4 случая среди жителей г.Житикары и района им.Майлина, по 3 случая в г.Рудный и Денисовском районе, 2 случая в Сарыкольском районе и по 1 случаю в Наурзумском, Алтынсаринском, Узункольском районах.

57 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 07 января 2021г зарегистрировано 7977 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7304.

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