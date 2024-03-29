Циклон пришёл, а с ним и морозы. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будет оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана.

С ним сохраняются осадки преимущественно в виде дождя. Сильные осадки, в основном дождь, прогнозируются 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области.

Сильные дожди пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, 30-31 марта в Алматинской области и в области Жетісу.

На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3-10 мороза, днем повышение до 5-13 тепла.

В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до 6 мороза-2 тепла, днем повысится до 5-18 тепла. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 1-6 тепла, днем до 13-18 тепла.

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