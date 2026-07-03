Цветник или парковка? В Лисаковске благоустройство двора вызвало спор среди жителей





Во дворе дома №18 в 5-м микрорайоне Лисаковска работы по благоустройству стали причиной разногласий между жильцами. Одни переживают из-за уничтоженных клумб, которые годами украшали двор, другие поддерживают проект, поскольку он позволит решить проблему нехватки парковочных мест.

Более десяти лет под окнами дома каждое лето цвели лилии, пионы, папоротники, мимозы и другие растения. За цветником ухаживала местная жительница Елена Хвастова. По ее словам, во время начала строительных работ часть растений была уничтожена.

Женщина успела спасти лишь те цветы, которые оставались целыми, выкопав их и перевезя на дачный участок.

Вместе с тем многие жители считают благоустройство необходимым. По их словам, во дворе давно не хватает парковочных мест, из-за чего автомобили часто оставляют вдоль тротуаров, создавая неудобства пешеходам.

Как пояснили в отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата Лисаковска, проект благоустройства был предварительно согласован с жителями. Для выполнения работ привлекли подрядную организацию из Костаная.

Проект предусматривает строительство новой парковки примерно на 30 автомобилей, замену бордюров, укладку нового асфальта, а также создание безбарьерной среды. У входов в подъезды установят пониженные бордюры, чтобы обеспечить удобный доступ для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и других маломобильных жителей.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется решить вопрос со старыми деревьями. Однако их спил возможен только после получения согласия жильцов дома. В акимате считают, что такой подход позволит избежать конфликтов и учесть мнение большинства.

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