Старые сроки обнуляются? Конституционный Суд дал официальный ответ





Конституционный Суд Республики Казахстан дал официальное толкование отдельных положений Конституции 2026 года по обращению Президента страны.

Вопрос касался того, могут ли лица, занимавшие государственные должности в соответствии с Конституцией 1995 года, быть вновь избраны или назначены на аналогичные должности после вступления в силу новой Конституции.

Суд пришел к выводу, что ограничения, предусмотренные Конституцией 2026 года, распространяются только на случаи избрания или назначения, осуществленные уже в соответствии с новым Основным Законом и принятыми на его основе нормативными правовыми актами.

При этом сроки пребывания на соответствующих должностях и факты их занятия в период действия Конституции 1995 года при применении новых ограничений не учитываются.

Таким образом, лица, занимавшие указанные в Конституции должности до 1 июля 2026 года, могут быть вновь избраны или назначены после вступления в силу новой Конституции.

Конституционный Суд также разъяснил, что для применения ограничений, установленных Конституцией 2026 года, такое избрание или назначение будет считаться первым.