В Костанае впервые провели рыбную ярмарку: местную рыбу раскупили за считанные часы





В Костанае впервые состоялась специализированная рыбная ярмарка, на которой свою продукцию представили местные рыбоводческие хозяйства. Главная цель мероприятия — познакомить жителей с рыбой, выращенной на водоемах региона, и поддержать предпринимателей, занимающихся аквакультурой.

Сегодня за хозяйствами Костанайской области закреплено 180 озер. На ярмарке участвовали около десяти наиболее активных производителей. Покупателям предложили сазана, щуку, судака, карпа, окуня, карася, а также речных раков.

Как отметил руководитель Тоболо-Торгайской инспекции рыбного хозяйства Береке Тогаев, рыбу привезли из разных районов области. Так, из Торгайского региона доставили сазана и щуку, из Лисаковска — судака, карпа и окуня, а из Узункольского района — карася. Также на ярмарке можно было приобрести речных раков.

Среди участников были и начинающие предприниматели. ТОО «Айтуар-МК» представило радужную форель, которую выращивают в садках на озере. По словам представителя хозяйства Куаныша Макубаева, сейчас предприятие производит около трех тонн форели в год. Основной сложностью остаются погодные условия — летом вода сильно прогревается, что затрудняет выращивание этой рыбы.

Предприниматели из Узункольского района впервые приняли участие в подобной ярмарке. Они привезли карася, который был полностью распродан практически сразу после открытия.

Высокий интерес покупателей превзошел ожидания участников. Несмотря на то, что официальное открытие было назначено на 10:00, к этому времени значительная часть продукции уже была раскуплена. Посетители отмечали доступные цены и широкий ассортимент, а некоторые не успели приобрести желаемую рыбу из-за быстрого окончания товара.

Первая специализированная рыбная ярмарка показала высокий спрос на продукцию местных рыбоводов. Организаторы сообщили, что планируют проводить такие мероприятия на регулярной основе.

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