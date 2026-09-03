Дачников будут штрафовать в Костанае

Аким Костаная Марат Жундубаев потребовал усилить противопожарный контроль в дачных обществах. По его словам, за городом регулярно замечают дым: владельцы участков сжигают мусор, разводят костры и готовят еду на открытом огне.
Глава города подчеркнул, что при сильном ветре и сухой растительности любое возгорание может быстро распространиться на соседние участки.
Особую опасность представляют узкие проезды в дачных массивах. Пожарной технике сложно проехать по таким улицам и развернуться. Во время крупных возгораний спасателям иногда приходится ломать заборы, чтобы добраться до очага и защитить остальные участки.
— Мы это уже проходили. Сколько пожаров было на дачах. Поэтому должен быть контроль, дачные общества сами должны за этим следить, — заявил Марат Жундубаев.
Аким поручил проводить совместные рейды с полицией, особенно по выходным, когда на дачах находится много людей. Для контроля предложено использовать беспилотники.
Нарушителей, которые сжигают мусор и сухую растительность, необходимо привлекать к административной ответственности. Отходы должны вывозиться в установленном порядке, а не уничтожаться с помощью огня.
Выпуск ТВ-новостей - 03.09.26
Жаңалықтар - 03.09.26
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