Дачников будут штрафовать в Костанае





Аким Костаная Марат Жундубаев потребовал усилить противопожарный контроль в дачных обществах. По его словам, за городом регулярно замечают дым: владельцы участков сжигают мусор, разводят костры и готовят еду на открытом огне.

Глава города подчеркнул, что при сильном ветре и сухой растительности любое возгорание может быстро распространиться на соседние участки.

Особую опасность представляют узкие проезды в дачных массивах. Пожарной технике сложно проехать по таким улицам и развернуться. Во время крупных возгораний спасателям иногда приходится ломать заборы, чтобы добраться до очага и защитить остальные участки.

— Мы это уже проходили. Сколько пожаров было на дачах. Поэтому должен быть контроль, дачные общества сами должны за этим следить, — заявил Марат Жундубаев.

Аким поручил проводить совместные рейды с полицией, особенно по выходным, когда на дачах находится много людей. Для контроля предложено использовать беспилотники.

Нарушителей, которые сжигают мусор и сухую растительность, необходимо привлекать к административной ответственности. Отходы должны вывозиться в установленном порядке, а не уничтожаться с помощью огня.

Водитель не остановился по требованию полиции и получил штраф в Лисаковске Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении водителя, который не выполнил законное требование полицейских...