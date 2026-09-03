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Водитель не остановился по требованию полиции и получил штраф в Лисаковске

— Сегодня, 16:53
Изображение для новости: Водитель не остановился по требованию полиции и получил штраф в Лисаковске

Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении водителя, который не выполнил законное требование полицейских об остановке автомобиля.

Суд установил, что в сентябре 2026 года мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21154, не имея водительских прав. На улице Верхнетобольской по направлению к посёлку Октябрьский он проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 60 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

При назначении наказания суд учёл признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате размер взыскания снизили, и водителю назначили штраф в размере 207 600 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.



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