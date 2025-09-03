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Костанайцу с инвалидностью отказали в необходимом — вмешался суд

— Сегодня, 17:15
суд

pixabay.com


Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск жителя региона к Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.

Мужчина потребовал признать незаконным отказ в корректировке индивидуальной программы абилитации и реабилитации и включить в неё необходимые средства личной гигиены.

Суд установил, что истец имеет вторую группу инвалидности без срока переосвидетельствования и приравнен к лицам с инвалидностью вследствие Великой Отечественной войны. Инвалидность связана с прохождением воинской службы и воздействием ионизирующего излучения.

Медицинские документы подтверждали сложный и длительный характер заболевания, а также необходимость предоставления средств личной гигиены. Несмотря на рекомендации врачей, мужчине отказали.

Суд указал, что формальные ограничения информационной системы и механическое применение критериев группы инвалидности не должны лишать человека средств, необходимых для сохранения гигиены, самостоятельности и достоинства.

Отказ признали незаконным. Департамент обязали скорректировать индивидуальную программу и включить в неё требуемые средства личной гигиены.



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