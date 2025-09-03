Срочникам разрешили пользоваться смартфонами в казармах

В Казахстане смягчили правила использования мобильных телефонов военнослужащими. Солдатам срочной службы, курсантам и кадетам разрешили проносить смартфоны до места службы, в том числе в казармы.
Пользоваться мобильными устройствами можно только в пределах своего подразделения и в личное время, определённое внутренним распорядком воинской части.
Об изменениях рассказал начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан Зиятов. По его словам, новый документ пересматривает порядок проноса, выноса и эксплуатации мобильных устройств в воинских частях.
Кроме того, с начала учебного года в 30 школах Костаная начали работать классы начальной военной подготовки. Педагогам рекомендовано уделять больше внимания разъяснительной работе и повышению престижа Вооружённых сил.
Сотрудники управления по делам обороны также планируют посещать родительские собрания. Родителям и школьникам будут рассказывать об условиях поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Казахстана.
Учёба без привычных СОР и СОЧ: как теперь оценивают младших школьников в Костанае
До +32 и сильный ветер: какая погода ожидается в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.