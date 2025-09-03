Срочникам разрешили пользоваться смартфонами в казармах





В Казахстане смягчили правила использования мобильных телефонов военнослужащими. Солдатам срочной службы, курсантам и кадетам разрешили проносить смартфоны до места службы, в том числе в казармы.

Пользоваться мобильными устройствами можно только в пределах своего подразделения и в личное время, определённое внутренним распорядком воинской части.

Об изменениях рассказал начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан Зиятов. По его словам, новый документ пересматривает порядок проноса, выноса и эксплуатации мобильных устройств в воинских частях.

Кроме того, с начала учебного года в 30 школах Костаная начали работать классы начальной военной подготовки. Педагогам рекомендовано уделять больше внимания разъяснительной работе и повышению престижа Вооружённых сил.

Сотрудники управления по делам обороны также планируют посещать родительские собрания. Родителям и школьникам будут рассказывать об условиях поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Казахстана.

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