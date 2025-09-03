До +32 и сильный ветер: какая погода ожидается в Костанае

В Костанайской области ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов, на востоке региона — около +10. Днём воздух прогреется до +28…+33 градусов.
На западе области ожидаются небольшой дождь и гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на западе, севере и юге региона прогнозируются порывы до 15–20 метров в секунду.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днём — +30…+32. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.
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