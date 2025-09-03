Учёба без привычных СОР и СОЧ: как теперь оценивают младших школьников в Костанае





С 1 сентября в Казахстане изменился порядок оценивания учеников вторых, третьих и четвёртых классов. Система в целом сохранилась, однако теперь большее значение придаётся работе ребёнка на каждом уроке.

Учителя проводят формативное оценивание по десятибалльной системе. Оно позволяет следить за усвоением материала, корректировать учебный процесс и подбирать задания с учётом возможностей каждого школьника.

— Формативное оценивание даёт учителю возможность где-то скорректировать учебный процесс, где-то изменить его и дифференцированно подойти к заданиям, — пояснила заместитель директора школы-лицея №2 Костаная Галина Лозовая.

Привычной итоговой работы в конце четверти, от которой во многом зависела общая оценка, больше не будет. Вместо неё после каждого учебного раздела предусмотрен контрольный срез. Это могут быть диктанты, контрольные работы, сочинения или изложения. На их выполнение отводится один урок — 45 минут.

По словам пресс-секретаря управления образования Костанайской области Анны Лазаревой, раньше ребёнок мог прийти на СОЧ заболевшим или несобранным, а результат одной работы существенно влиял на четвертную оценку. Теперь оценивание станет более сбалансированным и будет учитывать работу школьника на каждом уроке.

Изменились и требования к письменным заданиям. Педагоги должны оценивать не только конечный результат, но и самостоятельность ребёнка. Это особенно важно с учётом того, что школьники всё чаще используют искусственный интеллект при подготовке сочинений и изложений.

По мнению педагогов, новый подход должен снизить нагрузку на детей. Им не придётся делать ставку на одну итоговую работу — для хорошей оценки необходимо регулярно и активно работать на уроках.

Для первоклассников ничего не изменилось: оценки в течение учебного года им по-прежнему выставлять не будут.

Срочникам разрешили пользоваться смартфонами в казармах В Казахстане смягчили правила использования мобильных телефонов военнослужащими. Солдатам срочной службы, курсантам и кадетам разрешили...

Костанайцу с инвалидностью отказали в необходимом — вмешался суд Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск жителя региона к Департаменту Комитета регулирования и...