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Дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение «ЦОН»

Фото взято с сайта Zakon.kz

Казахстанцы, впервые получающие водительские права, могут подать заявку на сдачу экзамена в специализированном центре обслуживания населения и забронировать очередь через приложение «ЦОН», сообщает Zakon.kz.

Для того, чтобы подать заявление пользователю необходимо в мобильном приложении «ЦОН» выбрать «Услуга по видео». Сервис свяжет услугополучателя с оператором спецЦОНа для предоставления первичной консультации.

Затем будет предложено оплатить государственную пошлину за получение водительских прав либо предоставить ранее оплаченный чек.

После оплаты необходимо предоставить сканированную версию медицинской справки формы № 073/у, свидетельство об окончании автошколы, соответствующие требованиям фото услугополучателя и его подпись.

Прикрепить запрашиваемые документы можно в диалоговом окне при общении с видеоконсультантом.

После успешной подачи заявления будет предложено забронировать очередь в спецЦОН, выбрав день и время сдачи экзамена.

«Ранее кандидаты в водители должны были лично обращаться в спецЦОН для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена. Теперь граждане могут пройти этот шаг онлайн, не выходя из дома. Так, оформив заявление посредством видеозвонка и забронировав очередь, клиент может приехать в спецЦОН к назначенному времени для сдачи экзамена. В будущем запланирован запуск функции подачи заявок через портал электронного правительства и информационные системы банков второго уровня», – сказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Воспользоваться сервисом можно также через приложение eGov mobile, выбрав на главной странице «ВидеоЦОН».

Новшество позволит сэкономить время и значительно снизит поток посетителей в спецЦОНе.

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