С 2025 года в Казахстане вводятся новые правила расчёта социальных выплат по беременности и родам. Министерство труда и социальной защиты населения РК официально разъяснило изменения, сообщает BAQ.KZ.
Теперь при расчёте декретных выплат будет применяться ограничение по доходу — учитываться будет не более семикратного размера минимальной зарплаты.
«В 2025 году минимальная зарплата составит 85 000 тенге, а значит, максимальный доход, с которого рассчитываются выплаты — 595 000 тенге», — сообщили в министерстве на официальный запрос нашей редакции.
Если фактическая зарплата женщины выше этой суммы, превышение не будет учитываться при назначении пособия.
Также вводится правило: социальные отчисления, сделанные после наступления беременности или родов, больше не включаются в расчёт выплат. Это означает, что гражданам нужно делать отчисления заранее и регулярно, иначе можно потерять часть положенных денег.
В Министерстве отметили, что изменения направлены на повышение справедливости и устойчивости системы. Все действующие пособия сохраняются, их размеры будут ежегодно индексироваться.
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