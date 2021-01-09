День тишины объявлен в Казахстане

9 января объявлено днем тишины в преддверии выборов депутатов в Мажилис и маслихаты. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной, передает корреспондент Tengrinews.kz.
День тишины — это день накануне дня голосования, в который законодательством запрещается предвыборная агитация.
Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечет за собой последствия для кандидатов или избирательного объединения, в интересах которого она проводится.
На выборы в Мажилис и маслихаты, которые состоятся 10 января 2021 года, допущены пять политических партий. От них баллотируются 312 кандидатов. В избирательный бюллетень для голосования включаются наименования партий в порядке, который ранее был определен жеребьевкой.
Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты пройдут 10 января с 07.00 до 20.00.
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