День тишины объявлен в Казахстане

9 января объявлено днем тишины в преддверии выборов депутатов в Мажилис и маслихаты. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

День тишины — это день накануне дня голосования, в который законодательством запрещается предвыборная агитация.

Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечет за собой последствия для кандидатов или избирательного объединения, в интересах которого она проводится.

На выборы в Мажилис и маслихаты, которые состоятся 10 января 2021 года, допущены пять политических партий. От них баллотируются 312 кандидатов. В избирательный бюллетень для голосования включаются наименования партий в порядке, который ранее был определен жеребьевкой.

Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты пройдут 10 января с 07.00 до 20.00.

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