День знаний в Костанае: как прошли линейки 1 сентября — фоторепортаж





В школах Костаная 1 сентября прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года.

Особенным этот день стал для первоклассников, которые впервые переступили школьный порог. Вместе с ними на праздник пришли родители и близкие. Для выпускников эта линейка открыла последний учебный год в стенах школы.

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На школьных площадках звучали поздравления от педагогов и почётных гостей. Ученики подготовили творческие номера, а после торжественной части для школьников прозвенел первый звонок.

Как костанайские школы встретили новый учебный год — смотрите в фоторепортаже Alau.kz.

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