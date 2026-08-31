Полиция проверила безопасность школьных автобусов в Костанайской области





В преддверии нового учебного года сотрудники департамента полиции Костанайской области проверили безопасность перевозки детей. Особое внимание уделили техническому состоянию школьных автобусов. Всего в регионе их насчитывается 42.

Специалисты проверили исправность основных узлов и механизмов транспорта, наличие необходимых документов и состояние ремней безопасности.

По словам старшего инспектора управления административной полиции ДП Костанайской области Серикпая Кадирбаева, все школьные автобусы соответствуют техническим требованиям. Транспорт оснащён ремнями безопасности, средствами экстренной связи и опознавательными знаками.

Подобные проверки проводятся ежегодно перед началом занятий. При этом контроль за техническим состоянием автобусов и соблюдением правил перевозки детей продолжится в течение всего учебного года.

Полиция также обследовала дороги возле образовательных учреждений. По всей стране проведено около 9,5 тысячи проверок дорожной инфраструктуры, по результатам которых выдано более четырёх тысяч предписаний об устранении недостатков.

Возле школ оборудовали 258 пешеходных переходов, установили свыше 1,4 тысячи искусственных дорожных неровностей и около пяти тысяч дорожных знаков. Кроме того, обустроено более 10 километров ограждений и почти две тысячи объектов освещения.

По данным полиции, в Казахстане работают 7 656 школ, в которых установлено более 283 тысяч камер видеонаблюдения. Большинство из них подключены к центрам оперативного управления или дежурным частям полиции. Это позволяет оперативно реагировать на возможные угрозы.

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