Новый аквапарк открылся для посетителей в Костанае





1 сентября в Костанае состоялось официальное открытие крытого аквапарка «Осьминог». Первых посетителей комплекс начал принимать в 12:00.

Площадь двухэтажного здания превышает девять тысяч квадратных метров. Одновременно аквапарк может принять до 500 человек. Водная зона включает семь бассейнов общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь оборудованы волновой бассейн, детская зона, «Акватоник» и водные аттракционы. Комплекс будет работать круглый год. Ранее состоялся его технический запуск.

Стоимость одного часа посещения составляет 1 800 тенге. Бесплатный вход предусмотрен для детей младше трёх лет, воспитанников детских домов, а также людей с инвалидностью I и II групп.

Скидка в размере 50% предоставляется детям старше трёх лет, школьникам, детям из многодетных семей, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью III группы. Для получения льготы необходимо предъявить подтверждающий документ. Подробный прейскурант опубликован администрацией комплекса.

Новый объект должен стать ещё одним местом для семейного отдыха жителей и гостей Костаная.

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